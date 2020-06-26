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Останній матч Лобановського, яскрава голеада зірок Динамо і арбітр, який був стукачем спецслужб: Джулай – про ЧС-1990

15:30 - Читать на русском
Останній матч Лобановського, яскрава голеада зірок Динамо і арбітр, який був стукачем спецслужб: Джулай – про ЧС-1990
Роже Мілла дає прочуханки у матчі з СРСР / Фото з відкритих джерел
Дмитро Джулай Дмитро Джулай

Український коментатор продовжує серію спогадів про матчі чемпіонату світу-1990, які прийняла Італія. Потужна доза ностальгії – гарантована!

Сьогодні у випуску:

– Ірландська сором'язливість;

– Самохвальба Мічела;

– Краса Бельгії;

– Пеле забиває Аргентині;

– Дем'яненко, як символ того, що могло бути.

Слухаємо!

Безжальна німецька машина, історичний гол і парочка шедеврів: Джулай – про ЧС-1990

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