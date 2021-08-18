Украина, Кубок Украины, 2-й предварительный этап

Сумы – МФК Металлург – 0:1

Гол: Сидоров, 28

Таврия-Симферополь – Днепр Черкассы – 3:2

Феникс Подмонастырь – Прикарпатье – 2:6

Голы: Деревлёв, 26, Бабатунде, 72 – Барчук, 3, Семотюк, 6 (пенальти), Волошинович, 24, Пыско, 75, 90, Воробчак, 78

Эпицентр – Подолье – 3:0

Николаев – Кривбасс – 1:1 (идет овертайм)

Голы: Нечипоренко, 75 – Говедарица, 51

Ужгород – Нива Тернополь – 0:1

Гол: Вовченко, 54

Яруд – Металлист – 1:3

Голы: Мочевинский, 54 – Жо, 2, 24, Шамич, 74

Запорожский Металлург минимально одолел Сумы на выезде. Единственный мяч подопечные Владимира Мыкытына забили в середине первого тайма. Это Алексей Сидоров в пределах штрафной принял вбрасывание из аута, продавил защитника и хладнокровно пробил в ближний угол – кипер хозяев оказался бессилен.

Одного гола хватило для выездной победы и тернопольской Ниве. "Желто-зеленые" дожали Ужгород на старте второй половины. Атака вторым темпом тернопольчан завершилась пасом на Вовченко, а Семен пробил с левой и с помощью рикошета заставил капитулировать вратаря закарпатцев.

Зато Металлист оформил заявку на выход в следующий этап уже в стартовые 25 минут стараниями бразильца Жо. Форвард харьковчан сначала с лета поймал вынос после подачи Маилтона, а затем в том же стиле замкнул навес с углового.

После перерыва команды обменялись голами. Яруд воспользовался неудачной игрой голкипера при стандарте, и Иван Мочевинский протолкнул мяч в сетку с нескольких метров. "Сине-желтые" восстановили паритет на 74-й: Дмитрий Шамич ворвался в штрафную с правого края и технически уложил в ближний угол.

Результаты всех матчей 2-го предварительного этапа Кубка Украины