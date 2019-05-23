Португалия объявила заявку на "финал четырех" Лиги наций – Роналду в списке

Действующий чемпион Европы сборная Португалии объявила заявку на матчи "финала четырех" Лиги наций.

Федерация футбола Португалии на своем официальном сайте опубликовала заявку на "финал четырех" Лиги наций, который состоится именно в этой стране. 5 июня чемпион Европы сыграет против Швейцарии. На следующий день в другом полуфинале сойдутся Англия и Нидерланды.

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Вратари: Руй Патрисиу (Вулверхэмптон), Бету (Гезтепе), Жозе Са (Олимпиакос).

Защитники: Рафаэл Геррейро (Боруссия Д), Марио Руй (Наполи), Нельсон Семеду (Барселона), Жоау Конселя (Ювентус), Рубен Диаш (Бенфика), Пепе (Порту), Жозе Фонте (Лилль).

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Спортинг), Данилу Перейра (Порту), Уильям Карвалью (Бетис), Пицци (Бенфика), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба – Вулверхэмптон), Бернарду Силва (Манчестер Сити).

Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус, Италия), Диогу Жота (Вулверхэмптон), Диего Соуза (Брага), Жоау Фелиш, Рафа Силва (оба – Бенфика), Гонсалу Гедеш (Валенсия).

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