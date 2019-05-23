Португалія оголосила заявку на "фінал чотирьох" Ліги націй – Роналду в списку

Чинний чемпіон Європи збірна Португалії оголосила заявку на матчі "фіналу чотирьох" Ліги націй.

Федерація футболу Португалії на своєму офіційному сайті опублікувала заявку на "фінал чотирьох" Ліги націй, який відбудеться саме в цій країні. 5 червня чемпіон Європи зіграє проти Швейцарії. Наступного дня в іншому півфіналі зійдуться Англія та Нідерланди.

УЄФА офіційно відхилив скарги Португалії та Люксембургу на натуралізацію Мораєса

Воротарі: Руй Патрісіу (Вулверхемптон), Бету (Гезтепе), Жозе Са (Олімпіакос).

Захисники: Рафаел Геррейру (Боруссія Д), Маріо Руй (Наполі), Нельсон Семеду (Барселона), Жоау Конселу (Ювентус), Рубен Діаш (Бенфіка), Пепе (Порту), Жозе Фонте (Лілль).

Півзахисники: Бруну Фернандеш (Спортинг), Данілу Перейра (Порту), Вільям Карвалью (Бетіс), Піцці (Бенфіка), Рубен Невеш, Жоао Моутіньо (обидва – Вулверхемптон), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті).

Нападники: Кріштіану Роналду (Ювентус, Італія), Діогу Жота (Вулверхемптон), Дієго Соуза (Брага), Жоао Феліш, Рафа Сілва (обидва – Бенфіка), Гонсалу Гедеш (Валенсія).

Football's coming home: як збірна Англії повертає собі статус гранда світового футболу