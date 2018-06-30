Португалия не побеждает в матчах ЧМ, где пропускает первой с 1966 года

Последний раз португальцы получали волевую победу на чемпионатах мира 52 года назад.

Сборная Португалия, которая в эти минуты играет против сборной Уругвая, не побеждает в матчах чемпионата мира, в которых пропускает первой с 1966 года.

Такой неприятный для Португалии сценарий может повториться, ведь после первого тайма подопечные Сантуша уступали сборной Уругвая со счетом 0:1. Однако на 55-й минуте португалец Пепе восстановил паритет в поединке – 1:1.

Уругвай – Португалия – видео голов

В последний раз сборная Португалии одержала волевую победу, пропустив первой в далеком 1966 году. Тогда португальцы переиграли Северную Корею 5: 3, проигрывая похода матча 0:3.