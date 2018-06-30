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Португалия не побеждает в матчах ЧМ, где пропускает первой с 1966 года

22:15 41 Читати українською
Португалия не побеждает в матчах ЧМ, где пропускает первой с 1966 года
Уругвай - Португалия / Фото: FIFA

Последний раз португальцы получали волевую победу на чемпионатах мира 52 года назад.

Сборная Португалия, которая в эти минуты играет против сборной Уругвая, не побеждает в матчах чемпионата мира, в которых пропускает первой с 1966 года.

Такой неприятный для Португалии сценарий может повториться, ведь после первого тайма подопечные Сантуша уступали сборной Уругвая со счетом 0:1. Однако на 55-й минуте португалец Пепе восстановил паритет в поединке – 1:1.

Уругвай – Португалия – видео голов

В последний раз сборная Португалии одержала волевую победу, пропустив первой в далеком 1966 году. Тогда португальцы переиграли Северную Корею 5: 3, проигрывая похода матча 0:3.

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
2 : 1
Португалия
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ЧМ 2018 Уругвай - Португалия Португалия Португалия
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