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ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ Новини ЧС 2018

Португалія не перемагає в матчах ЧС, де пропускає першою з 1966 року

22:13 524 Читать на русском
Португалія не перемагає в матчах ЧС, де пропускає першою з 1966 року
Уругвай – Португалія / Фото: FIFA

Востаннє португальці здобували вольову перемогу на чемпіонатах світу 52 роки тому.

Збірна Португалія, яка в ці хвилини грає проти збірної Уругваю, не перемагає в матчах чемпіонату світу, в яких пропускає першою з 1966 року.

Такий неприємний для Португалії сценарій може повторитись, адже після першого тайму підопічні Сантуша поступались збірній Уругваю з рахунком 0:1. Проте на 55-й хвилині португалець Пепе відновив паритет у поєдинку – 1:1.

Уругвай – Португалія – відео голів

Ввостанє збірна Португалії здобувала вольову перемогу, пропустивши першою у далекому 1966 році. Тоді португальці переграли Північну Корею 5:3, програючи походу матчу 0:3.

Уругвай – Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

ЧС 20181/8 фіналу

Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
2 : 1
Португалія
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Теги
ЧС 2018 Уругвай - Португалія Португалія Португалія
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