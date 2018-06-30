Португалія не перемагає в матчах ЧС, де пропускає першою з 1966 року

Востаннє португальці здобували вольову перемогу на чемпіонатах світу 52 роки тому.

Збірна Португалія, яка в ці хвилини грає проти збірної Уругваю, не перемагає в матчах чемпіонату світу, в яких пропускає першою з 1966 року.

Такий неприємний для Португалії сценарій може повторитись, адже після першого тайму підопічні Сантуша поступались збірній Уругваю з рахунком 0:1. Проте на 55-й хвилині португалець Пепе відновив паритет у поєдинку – 1:1.

Уругвай – Португалія – відео голів

Ввостанє збірна Португалії здобувала вольову перемогу, пропустивши першою у далекому 1966 році. Тоді португальці переграли Північну Корею 5:3, програючи походу матчу 0:3.

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