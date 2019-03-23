Португалія – Україна: Пятов став найкращим гравцем матчу за даними InStat

Голкіпер збірної України Андрій Пятов став найкращим гравцем матчу проти Португалії.

Воротар отримав від статистичного порталу InStat 363 бали, що є найкращою оцінкою серед усіх гравців, які виходили на поле у матчі Португалія – Україна, повідомляє "Команда №1".

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

Пятов відбив 8 ударів, 7 з яких були нанесені з меж штрафного майданчика, 5 раз в зіграв на виході і зробив 45 передач з точністю 84%. Збірна Португалії провела 41 флангову атаку і виконала 19 стандартних положень.

До слова, підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти чинних чемпіонів Європи у 1 турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0.

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