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Португалия – Украина: Цыганык сделал прогноз на матч отбора к Евро-2020

19 марта 23:54 26 Читати українською
Португалия – Украина: Цыганык сделал прогноз на матч отбора к Евро-2020
Игорь Цыганык / фото из соцсетей

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык в эфире Football Hub поделился своим прогнозом на матч между сборными Украины и Портигалии.

 

"Старт всегда очень важен. И я считаю, что у команды Шевченко есть шансы, чтобы "зацепиться" за очки в этом противостоянии. Потому что заработанные очки позволят спокойнее чувствовать себя дальше в матчах против других соперников – Сербии, Люксембурга.

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Учитывая то, в каком состоянии сейчас находится сборная Украины, и что происходит в лагере национальной команды, у меня достаточно положительные предчувствия на этот поединок.

Возвращение Криштиану Роналду в сборную может быть проблемой для Португалии, на чем украинцы могут и сыграть. Я прогнозирую, что поединок будет очень сложный для украинцев, но они смогут забить. Рискну предположить, что матч закончится со счетом 1:1", – отметил Цыганык.

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Поединок Португалия - Украина в рамках отбора к Евро-2020 состоится в Лиссабоне 22 марта. А через три дня "сине-желтые" сыграют против команды Люксембурга.

Теги
Игорь Цыганык Сборная Украины Евро-2020 Португалия - Украина Украина Украина
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