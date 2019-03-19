Португалия – Украина: Цыганык сделал прогноз на матч отбора к Евро-2020

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык в эфире Football Hub поделился своим прогнозом на матч между сборными Украины и Портигалии.

"Старт всегда очень важен. И я считаю, что у команды Шевченко есть шансы, чтобы "зацепиться" за очки в этом противостоянии. Потому что заработанные очки позволят спокойнее чувствовать себя дальше в матчах против других соперников – Сербии, Люксембурга.

Португалия – Украина: Мораес провел первую тренировку в сборной

Учитывая то, в каком состоянии сейчас находится сборная Украины, и что происходит в лагере национальной команды, у меня достаточно положительные предчувствия на этот поединок.

Возвращение Криштиану Роналду в сборную может быть проблемой для Португалии, на чем украинцы могут и сыграть. Я прогнозирую, что поединок будет очень сложный для украинцев, но они смогут забить. Рискну предположить, что матч закончится со счетом 1:1", – отметил Цыганык.

Португалія – Україна: за натуралізованими 2:2 – у суперників по Євро-2020 свій... Мораєс, і не всім це подобається

Поединок Португалия - Украина в рамках отбора к Евро-2020 состоится в Лиссабоне 22 марта. А через три дня "сине-желтые" сыграют против команды Люксембурга.