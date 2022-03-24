Португалия – Турция: стартовые составы и онлайн-трансляция полуфинала плей-офф ЧМ-2022
Португалия в рамках полуфинального поединка плей-офф в ЧМ-2022 принимает сборную Турции. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/2 финала плей-офф ЧМ-2022 между сборными Португалии и Турции начнётся в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляцию проведёт канал "Футбол 1".
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Стартовые составы
Португалия: Кошта – Далот, Данилу Перрейра, Фонте, Геррейро – Бруну Фернандеш, Моутинью, Бернарду Силва – Роналду, Жота, Отавиу
Запасные: Патрисиу, Са, Мендеш, Джало, Витинья, Андре Силва, Карвалью, Леау, Гедеш, Нуньеш, Седрик, Фелиш
Турция: Чакыр – Кабак, Демираль, Сёюнчю, Кутлу – Челик, Кёкчу, Чалханоглу, Актюркоглу – Ундер, Йылмаз
Запасные: Болат, Байындыр, Азиз, Мюлдюр, Токёз, Дорсун, Языджи, Антальялы, Унал, Эркин, Омюр, Айхан
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