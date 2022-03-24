Португалія – Туреччина: стартові склади та онлайн-трансляція півфіналу плей-офф ЧС-2022
Португалія в рамках півфінального поєдинку плей-офф до ЧС-2022 приймає збірну Туреччини. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/2 фіналу плей-офф ЧС-2022 між збірними Португалії та Туреччини розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляцію проведе канал "Футбол 1".
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Стартові склади
Португалія: Кошта – Далот, Данілу Перрейра, Фонте, Геррейро – Бруну Фернандеш, Моутінью, Бернарду Сілва – Роналду, Жота, Отавіу
Запасні: Патрісіу, Са, Мендеш, Джало, Вітінья, Андре Сілва, Карвалью, Леау, Гедеш, Нуньєш, Седрік, Феліш
Туреччина: Чакир – Кабак, Деміраль, Сьоюнчю, Кутлу – Челік, Кьокчу, Чалханоглу, Актюркоглу – Ундер, Їлмаз
Запасні: Болат, Баїндир, Азіз, Мюлдюр, Токьоз, Дорсун, Язиджі, Антальяли, Унал, Еркін, Омюр, Айхан
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