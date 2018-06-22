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Португалия – Испания: Начо забил невероятный гол, который может стать лучшим на ЧМ-2018

15 июня 22:36 3148 Читати українською
Португалия – Испания: Начо забил невероятный гол, который может стать лучшим на ЧМ-2018
Начо / фото из соцсетей

Защитник сборной Испании Начо забил великолепный гол в поединке 1 тура чемпионата мира-2018 против Португалии.

В матче 1 тура ЧМ-2018 Португалия – Испания защитник испанцев Начо отличился шикарным голом.

28-летний защитник ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в угол ворот Руи Патрисиу. Этот гол однозначно будет претендовать на звание лучшего на Мундиале-2018.

Португалия – Испания: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Интересно, что Начо стал первым защитником сборной Испании с 1998 года, который отметился голом дальним ударом в матче чемпионата мира. До этого последним, кому удавалось подобное, был нынешний наставник испанцев Фернандо Йерро в матче против Нигерии на ЧМ-1998, информирует Opta.

Обзор матча: Видео удалено по просьбе правообладателя

ЧМ-2018 1 тур

Португалия - Испания: Пятница 15 июня 2018

Португалия
Матч окончен
3 : 3
Испания
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Теги
ЧМ 2018 Главное Видеоновости Испания Испания Португалия - Испания Красивые голы Фантастические голы Начо Начо
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