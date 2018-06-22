Португалия – Испания: Начо забил невероятный гол, который может стать лучшим на ЧМ-2018

Защитник сборной Испании Начо забил великолепный гол в поединке 1 тура чемпионата мира-2018 против Португалии.

В матче 1 тура ЧМ-2018 Португалия – Испания защитник испанцев Начо отличился шикарным голом.

28-летний защитник ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в угол ворот Руи Патрисиу. Этот гол однозначно будет претендовать на звание лучшего на Мундиале-2018.

Португалия – Испания: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Интересно, что Начо стал первым защитником сборной Испании с 1998 года, который отметился голом дальним ударом в матче чемпионата мира. До этого последним, кому удавалось подобное, был нынешний наставник испанцев Фернандо Йерро в матче против Нигерии на ЧМ-1998, информирует Opta.

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