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Португалия – Испания: как это было

15 июня 19:55 18942 Читати українською
Португалия – Испания: как это было
Португалия – Испания: стартовые составы на матч Чемпионата мира 2018

Испания и Португалия сыграли матч 1 тура ЧМ-2018. Поединок завершился со счетом 3:3.

Матч Португалия – Испания на чемпионате мира 2018 года стартовал в 21:00 по киевскому времени. В этой же группе уже сыграли Марокко и Иран.

Португалия – Испания – видео голов

Отметим, что в составе сборной Испании вышли 3 игрока Реала и 4 футболиста Барселоны. Криштиану Роналду играет против своих одноклубников Рамоса, Начо и Иско.

ЧМ-2018: Португалия и Испания сыграли феерический матч, Роналду оформил хет-трик

Португалия: Патрисиу – Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро – Карвалью, Моутинью, Бруно Фернандеш – Бернарду Силва, Гедеш, Роналду

Испания: Де Хеа – Начо, Пике, Рамос, Альба – Бускетс, Коке – Давид Силва, Иско, Иньеста – Диего Коста

Португалия - Испания: стартовые составы

ЧМ-2018 1 тур

Португалия - Испания: Пятница 15 июня 2018

Португалия
Матч окончен
3 : 3
Испания
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