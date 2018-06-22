Португалия – Испания: как это было

Испания и Португалия сыграли матч 1 тура ЧМ-2018. Поединок завершился со счетом 3:3.

Матч Португалия – Испания на чемпионате мира 2018 года стартовал в 21:00 по киевскому времени. В этой же группе уже сыграли Марокко и Иран.

Португалия – Испания – видео голов

Отметим, что в составе сборной Испании вышли 3 игрока Реала и 4 футболиста Барселоны. Криштиану Роналду играет против своих одноклубников Рамоса, Начо и Иско.

ЧМ-2018: Португалия и Испания сыграли феерический матч, Роналду оформил хет-трик

Португалия: Патрисиу – Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро – Карвалью, Моутинью, Бруно Фернандеш – Бернарду Силва, Гедеш, Роналду

Испания: Де Хеа – Начо, Пике, Рамос, Альба – Бускетс, Коке – Давид Силва, Иско, Иньеста – Диего Коста

Португалия - Испания: стартовые составы