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Португалія – Іспанія: Начо забив неймовірний гол, який може стати найкращим на ЧС-2018

15 червня 22:34 6563 Читать на русском
Португалія – Іспанія: Начо забив неймовірний гол, який може стати найкращим на ЧС-2018
Начо / фото із соцмереж

Захисник збірної Іспанії Начо забив чудовий гол у поєдинку 1 туру чемпіонату світу-2018 проти Португалії.

В матчі 1 туру ЧС-2018 Португалія – Іспанія захисник іспанців Начо відзначився шикарним голом.

28-річний захисник ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч точно в кут воріт Руї Патрісіу. Цей гол однозначно претендуватиме на звання найкращого на Мундіалі-2018.

Португалія – Іспанія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Цікаво, що Начо став першим захисником збірної Іспанії з 1998 року, який відзначився голом дальнім ударом в матчі чемпіонату світу. До цього останнім, кому вдавалось подібне, був нинішній наставник іспанців Фернандо Єрро в матчі проти Нігерії на ЧС-1998, інформує Opta.

Огляд матчу: Відео видалено на прохання правовласника

ЧС-2018 1 тур

Португалія - Іспанія: П'ятниця 15 червня 2018

Португалія
Матч завершено
3 : 3
Іспанія
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Теги
ЧС 2018 Відеоновини Головне Іспанія Іспанія Португалія - Іспанія Красиві голи Фантастичні голи Начо Начо
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