Тренерский штаб сборной Португалии потерял одну из опций в атаке на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы против команды Германии.

Фелиш пропустит поединок с Бундестим из-за травмы, утверждает AS.

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Нападающий получил повреждение на тренировке. Талант почувствовал дискомфорт в левом бедре и завершил занятия досрочно. Медперсонал "избранных" решил не рисковать здоровьем Фелиша, поэтому в заявку на поединок с немцами он не попадет.

К слову, в стартовом туре против венгров Жоау Фелиш на поле не появился. Матч Португалия – Германия состоится в субботу, 19 июня. Начало поединка в 19:00.

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