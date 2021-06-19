Сборные Португалии и Германии стали одними из главных разочарований 1-го тура Евро-2020. Чемпионы Европы в матче против скромной Венгрии не могли раскрыть "автобус" до 83-й минуты,а экс-чемпионы мира без шансов "сгорели" Франции – причем и "селесао", и "Манншафт" создали считанное количество моментов. В обоих случаях счет не отвечал развитию встречи – подопечные Фернанду Сантуша оформили разгром только в конце матча благодаря голу с двумя рикошетами, пенальти и комбинации на последних секундах, а команду Йогги Лева от 0:4 спасли два минимальных оффсайда "Ле Блё" и штанга.

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Поединок в Мюнхене чрезвычайно важен с турнирной точки зрения. Евро-2020 развивается так, что трех очков может не хватить для попадания в список четырех лучших третьих мест, поэтому португальцам необходимо набрать хотя бы один зачетный балл. Немцам уже отступать некуда – они стоят на грани второго подряд пролета мимо плей-офф на крупном турнире. Правда, ничья могла бы улучшить шансы, ведь в следующем туре "Манншафт" должен победить Венгрию.

"Селесао" добиться своей задачи будет проще, команде уже не нужно раскрывать массивный низкий блок. Подопечные прагматичного Фернанду Сантуша удовлетворятся и нулевой ничьей, а против такой сборной Португалии играть чрезвычайно трудно – она ​​будет сбивать темп, навязывать единоборства и бежать в контратаки. В таком режиме перед Евро-2020 перенейцы расписали две мировые с Испанией (по 0:0), а в двух поединках против Франции команда пропустила всего один гол (0:0 на выезде 0:1 дома). Собственно, именно так португальцы и Евро-2016 выиграли, а сейчас у них еще более дисциплинированный, тактически гибкий и звездный коллектив.

Проблемы могут начаться, если Германия откроет счет. Тогда уже "селесао" прийдется идти вперед, однако их структура позиционного наступления выглядит крайне неоднозначно. 83 минуты "нулей" с Венгрией не были случайностью – Португалия никак не могла раскрыть центр, нарисовав U-образную карту передач, а на последней трети поля команда слишком зависела от индивидуального исполнения. Даже при таком футболе чемпионы Европы создали 5-6 голевых моментов, однако более половины из них прошли после стандартов или дальних ударов.

Впрочем, "селесао" могут похвастаться хорошим гейм-менеджментом со стороны Фернанду Сантуша. В последние полчаса матча в Будапеште он понял главную проблему – Бруну Фернандеш работал на одной линии с нападающими, хотя максимальную пользу он приносит в глубине. С переводом хавбека МЮ в оттяжку, Португалия начала реально прижимать венгров, а дальнейшая серия замен стала настоящим триумфом главного тренера – во всех трех голах участие приняли свежие Рафа Силва и Ренату Санчеш.

Германия таким бонусом похвастаться не может. Йоахим Лев в поединке против Франции проводил одну замену за другой, однако никакого улучшения в игре они не приносили. В тактическом и игровом плане "Бундестим" выглядела слишком хаотично и неэффективно – команда держала мяч и плела затяжные комбинации, однако войти в штрафную и реально обострить получалось считанные разы. Хуже всего,что для эпохи позднего Лева этот матч можно назвать даже хорошим. Бывало гораздо хуже.

Германия страдает от действий своего тренера. После ухода Ханси Флика из штаба в 2014 году и явного старения победного поколения, Йогги растерялся, утонув в странных экспериментах – он отключил от сборной Хуммельса и Мюллера и вернул их перед Евро, а также перевел Киммиха с опорной зоны на фланг, перешел на необычную схему в три защитника и попытался сыграть против Франции сразу с двумя "раумдойтерами" (медленными, но очень умными "открывашками" зон). Все эти идеи не работают. Футбол "Манншафт" выглядит разбалансированно, раскоординированно и стерильно.

Очень интересно посмотреть, как Лев будет выходить из этой ситуации. Сейчас наиболее логичным вариантом выглядит беседа с лидерами и поиск компромиссов в тактических решениях – такой метод в Баварии использовали Пеп Гвардиола и Ганс-Дитер Флик. В первую очередь, напрашивается переход на схему 4-3-3 с возвращением Киммиха в центр, однако готов ли к таким решениям Йогги? После ЧМ-2018 его идеей фикс стала дисциплина и покорность в раздевалке, а жертвами этих идей стали сенаторы Баварии. К тому же, изменение планов, которые готовили под Евро, может только навредить. Значит, тренеру придется экспериментировать с комбинациями футболистов в отдельных линиях и ролях на поле.

Сам коуч на предматчевой пресс-конференции пообещал внести коррективы в тактике. " Да, нам нужно добавить в атаке: лучше использовать пространство, быть более интенсивными и эффективными. Относительно обороны, как показывает матч с Францией, у нас все было достаточно хорошо организовано". То есть, отход от 3-4-3 ожидать не стоит, а вот шансы на появление Вернера или Сане в старте растут.

В любом случае, кадрового потенциала сборной Германии и интеллекта лидеров достаточно для побед над любым соперником, поэтому Португалии сегодня будет нелегко. Тем более, что "Бундестим" будет драться с отчаянием обреченных.

Кадровая ситуация

В сборной Португалии все спокойно. Единственной потерей в составе остается Канселу, которому из-за коронавируса пришлось покинуть лагерь национальной команды – Жоау заменил Далот, однако в старте вместо него будет играть Семеду. Кроме того, напрашивается выход Рафы Силвы, которому удалось принять участие во всех трех голах "селесао" в Будапеште, но последний раз его выпускали в старте более двух лет назад. Очевидно, справа в атаке вновь начнет Бернарду Силва. На других позициях особых дилемм не возникает.

У сборной Германии проблемы серьезнее. До сих пор под вопросом остается участие Горецки – матч против Франции он пропустил из-за повреждения. Также были определенные проблемы у Гнабри, но на тренировках Серж оставался в общей группе. Других проблем лагерь "Манншафт" не знает.

Ориентировочные составы на матч Португалия – Германия

Португалия: Патрисиу – Семеду, Диаш, Пепе, Геррейро – Бруну Фернандеш, Данилу Перрейра, Карвалью – Бернарду Силва, Роналду, Жота

Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Гюндоган, Кроос, Гозенс – Сане, Гнабри, Мюллер

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают фаворитом сборную Германии. За "Бундестим" играют фактор родного поля и большая мотивация на победу, однако коэффициенты все равно очень высокие – они колеблются в районе 2,4. То есть, не так уж сильно и верят конторы в "Манншафт". Зато на ничью или победу Португалии коэффициенты держатся на уровне 3,2–3,4.

Йоахим Лев пообещал внести коррективы в атаку, придав ей пространства, но это намекает только на косметические изменения в стартовом составе. Между тем, даже в топовой форме немцам было бы трудно найти место на половине поля "селесао" – команда Фернанду Сантуша мастерски умеет сушить игру. При этом его подопечные классно вылетают в контратаки, в то время как Германия в матче с Францией обнаружила уязвимость к ним. "Манншафту" не хватает ни скорости, ни осторожности при обороне в таких ситуациях.

Трудно поверить, что мотивированная "Бундестим" покинет поле без голов, однако вряд ли их будет много. Португалия же точно получит возможность для контрвыпадов – а с реализацией у "селесао" точно все в порядке. Именно поэтому очень вероятной кажется результативная ничья.

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