Несмотря на принципиальный статус поединка, лидеры сборных Португалии и Франции вспомнили старые времена.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не постеснялся поздравить Карима Бензема с голом в ворота сборной Португалии.

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После свистка на перерыв бывший и действующий нападающие Реала вместе направились в подтрибунное помещение и не забыли обменяться футболками, хотя командам оставалось играть еще 45 минут.

Напомним, Роналду защищал цвета Реала в 2009-2018 годах.

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