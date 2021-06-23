Португалия – Франция: Роналду поздравил Бензема с забитым голом в ворота действующего чемпиона Евро
23 июня 23:40 - Читати українською
Несмотря на принципиальный статус поединка, лидеры сборных Португалии и Франции вспомнили старые времена.
завершено
Карим Бензема 45+1’
Карим Бензема 48’
45+1’ Карим Бензема
48’ Карим Бензема
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не постеснялся поздравить Карима Бензема с голом в ворота сборной Португалии.
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После свистка на перерыв бывший и действующий нападающие Реала вместе направились в подтрибунное помещение и не забыли обменяться футболками, хотя командам оставалось играть еще 45 минут.
Напомним, Роналду защищал цвета Реала в 2009-2018 годах.
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