Португалия – Нидерланды: финал Лиги наций рассудит Мальенко – это последний матч в карьере рефери

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит финал Лиги наций между сборными Португалии и Нидерландов.

Решающий матч премьерной Лиги наций будет судить испанская бригада арбитров, информирует официальный сайт УЕФА.

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Главным рефери будет Ундиано Мальенко. Ему помогут лайнсмены Роберто Алонсо и Хуан Юсте. Четвертый арбитр – Антонио Матеу Лаос. С системой Видеопомощник арбитра работать Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

К слову, для Мальенко отчетный поединок будет последним в судейской карьере. Арбитр из Памплоны начал работать в Примере в 2000 году и провел более трех сотен игр. С 2004 года он стал арбитром ФИФА.

Матч Португалия – Нидерланды состоится в Порту в воскресенье, 9 июня. Начало встречи в 21:45.

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