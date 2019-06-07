Португалія – Нідерланди: фінал Ліги націй розсудить Мальєнко – це останній матч у кар'єрі рефері

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме фінал Ліги націй між збірними Португалії та Нідерландів.

Вирішальний матч прем'єрної Ліги націй судитиме іспанська бригада арбітрів, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Головним рефері буде Ундіано Мальєнко. Йому допомагатимуть лайнсмени Роберто Алонсо та Хуан Юсте. Четвертий арбітр – Антоніо Матеу Лаос. Із системою Відеопомічник арбітра працюватимуть Алехандро Ернандес і Хуан Мартінес.

До слова, для Мальєнко звітний поєдинок буде останнім у суддівській кар'єрі. Арбітр з Памплони почав працювати в Прімері в 2000 році та провів майже три сотні ігор. Із 2004-го він став арбітром ФІФА.

Матч Португалія – Нідерланди відбудеться у Порту в неділю, 9 червня. Початок зустрічі о 21:45.

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