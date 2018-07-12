Порошенко прокомментировал "Слава Украине" Виды и Вукоевича

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Домагою Виде и Огнену Вукоевичу видео, где защитник сборной Хорватии воскликнул "Слава Украине".

"История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков.

Маркевич: После лозунга "Слава Украине" от Вукоевича и Виды, хорватам просто нельзя не симпатизировать

Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка во времена трудностей, в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена.

Украина ценит эту поддержку, и, конечно, тоже готова поддержать настоящих друзей.

Слава Украине!", – написал Порошенко в своем Твиттер.