toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Порошенко прокомментировал "Слава Украине" Виды и Вукоевича

11 июля 19:36 424 Читати українською
Порошенко прокомментировал "Слава Украине" Виды и Вукоевича
Петр Порошенко (слева) / соцсети

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Домагою Виде и Огнену Вукоевичу видео, где защитник сборной Хорватии воскликнул "Слава Украине".

"История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков.

Маркевич: После лозунга "Слава Украине" от Вукоевича и Виды, хорватам просто нельзя не симпатизировать

Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка во времена трудностей, в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена.

Украина ценит эту поддержку, и, конечно, тоже готова поддержать настоящих друзей.

Слава Украине!", – написал Порошенко в своем Твиттер.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Россия Россия ЧМ 2018 Россия - Хорватия Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич Домагой Вида Домагой Вида Хорватия Хорватия Петр Порошенко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
30
мин
Партизани
18:30
Марибор
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук