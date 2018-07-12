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Порошенко прокоментував "Слава Україні" Віди та Вукоєвіча

11 липня 19:36 1283 Читать на русском
Порошенко прокоментував "Слава Україні" Віди та Вукоєвіча
Петро Порошенко (зліва) / соцмережі

Президент України Петро Порошенко подякував Домагою Віді та Огнєну Вукоєвічу за відео, де захисник збірної Хорватії вигукнув "Слава Україні".

"Історія відносин українців та хорватів сягає корінням у глибину віків.

Маркевич: Після гасла "Слава Україні" від Вукоєвіча і Віди, хорватам просто не можна не симпатизувати

Хорвати як ніхто інший знають, чого вартує підтримка в часи скрути, в дні тяжкого протистояння. Тим цінніші для нас слова підтримки Домагоя та Огнена.

Україна цінує цю підтримку, і, звичайно, теж готова підтримати справжніх друзів.

Слава Україні!", – написав Порошенко у своєму Твіттер.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
Росія Росія ЧС 2018 Росія - Хорватія Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч Домагой Віда Домагой Віда Хорватія Хорватія Петро Порошенко
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