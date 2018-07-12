Порошенко прокоментував "Слава Україні" Віди та Вукоєвіча

Президент України Петро Порошенко подякував Домагою Віді та Огнєну Вукоєвічу за відео, де захисник збірної Хорватії вигукнув "Слава Україні".

"Історія відносин українців та хорватів сягає корінням у глибину віків.

Маркевич: Після гасла "Слава Україні" від Вукоєвіча і Віди, хорватам просто не можна не симпатизувати

Хорвати як ніхто інший знають, чого вартує підтримка в часи скрути, в дні тяжкого протистояння. Тим цінніші для нас слова підтримки Домагоя та Огнена.

Україна цінує цю підтримку, і, звичайно, теж готова підтримати справжніх друзів.

Слава Україні!", – написав Порошенко у своєму Твіттер.