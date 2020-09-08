Румыния в сверхрезультативном матче обыграла Австрию в рамках 2-го тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Австрия – Румыния.

События в матче разворачивались не менее стремительно, чем в поединке норвежцев против Северной Ирландии. Уже на 3 минуте Алибек после паса Комана от стойки закатил мяч в ворота. Баумгартнер восстановил равновесие на 17 минуте, классно пробив с лета.

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Команды оставили другие голы на второй тайм. После перерыва Григоре оказался самым расторопным в штрафной соперника после стандарта, а на 70 минуте Максим подкараулил ошибку защитника и элегантно перебросил вратаря. Онисиво один мяч отыграл, но румыны удержали победу.

Таким образом, Румыния набрала 4 очка и возглавила группу B1, а Австрия разделяет с Норвегией 2-3 места. Напомним, что австрийцы являются соперником сборной Украины на Евро-2020.

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