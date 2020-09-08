Румунія в надрезультативному матчі обіграла Австрію в рамках 2-го туру Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Австрія – Румунія.

Події у матчі розгортались не менш блискавично, ніж у поєдинку норвежців проти Північної Ірландії. Вже на 3 хвилині Алібек після пасу Комана від стійки закотив м'яча у ворота. Баумгартнер відновив рівновагу на 17 хвилині, класно пробивши з лету.

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Команди залишили інші голи на другий тайм. По перерві Грігоре виявився найспритнішим у штрафному майданчику суперника після стандарту, а на 70 хвилині Максім підчатував помилку захисника і елегантно перекинув воротаря. Онісіво один м'яч відіграв, але румуни втримали перемогу.

Таким чином, Румунія набрала 4 очки та очолила групу B1, а Австрія поділяє з Норвегією 2-3 місця. Нагадаємо, що австрійці є суперником збірної України на Євро-2021.

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