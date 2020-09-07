В понедельник, 7 сентября, проходят очередные поединки второго тура Лиги наций 2020/21. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Лига наций 2020/21, 2 тур

Группа С4

Казахстан – Беларусь – 1:2

Голы: Аймбетов, 62 – Бордачев, 53, Лисакович, 86

Албания – Литва – начало в 21:45

Группа А1

Босния и Герцеговина – Польша – начало в 21:45

Группа В1

Австрия – Румыния – начало в 21:45

Северная Ирландия – Норвегия – начало в 21:45

Группа В2

Израиль – Словакия – начало в 21:45

Чехия – Шотландия – начало в 21:45

Программу понедельника открывал поединок в Казахстане, где местная национальная команда принимала Беларусь. Первый тайм довольно скучного матча завершился без голов, а вот на 53-й минуте белорусы все же открыли счет. Успех гостям принес стандарт – Бордачев ударом головой удачно завершил розыгрыш углового. Впрочем, уже вскоре казахи отыгрались. Гутор отбил мяч перед собой после дальнего удара, а Аймбетов был первым на добивании.

Казахстан атаковал больше, но забили снова белорусы. Защитник хозяев вблизи собственных ворот ввел мяч из аута прямо на Лисаковича. Форвард воспользовался таким подарком, спокойно обыграв голкипера и поразив ворота. 1:2 – победа Беларуси, которая набрала первые очки в Лиге наций.

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