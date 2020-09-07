Центральный матч дня за лидерство в группе А1 провели в Амстердаме, где сборная Нидерландов под руководством Дуайта Лодевегеса принимала Италию Роберто Манчини. Новый наставник "оранье" в сравнению с поединком против Польши сделал всего одну замену – вместо Бергвейна вышел ван де Беек. Аппенинцы же от состава, расписавшего ничью с Боснией, оставили всего четырёх футболистов (Инсинье, Бонуччи, Доннарумма, Барелла) – зато в основе вышли Иммобиле, Д'Амброзио, Жоржинью, Спинаццола, Дзаньоло, Кьеллини и Локателли.

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Со стартовым свистком сборная Нидерландов попыталась захватить контроль над мячом, но высокий прессинг Италии также заработал сразу. К 10-й минуте моментов не возникало, хотя несколько раз защитники обеих команд могли их организовать. На 11-й с дальней дистанции куда-то сторону ворот пальнул Депай, а на 13-й он же вылетал в контратаку по правому флангу с падением в штрафной – без пенальти. Гости огрызнулись сразу двумя классными ударами: на 17-й минуте проход Спинаццолы завершился подачей и ударом Дзаньоло в падении через себя (выше ворот), а на 19-й Иммобиле получил фантастическую передачу из глубины и пробил метров с 18-ти в правый нижний угол – рядом со штангой!

Во второй половине первого тайма Италия по-взрослому прижала Нидерланды, удерживая мяч 61% игрового времени и создавая момент за моментом. Сначала подопечные Роберто Манчини ограничивались доминированием, стандартами и полумоментами вроде выстрела Бареллы с линии штрафной с удачным для Силессена рикошетом, но на 30-х минутах пошла конкретика. Так, на 35-й Инсинье обводным ударом метров с 20-ти едва не попал в дальний угол, на 36-й Барелла пробивал в падении через себя (неточно), а на 38-й Инсинье пробил из-за пределов штрафной по центру ( без проблем для Силессена). У Нидерландов за всё это время был только проход Вейналдума с выстрелом в руки Доннаруммы с линии штрафной.

На 40-й минуте игра затормозила из-за повреждения Дзаньоло, неудачно столкнувшегося с ван де Бееком. Вместо него на 42-й вышел Мойзе Кин, а уже на 45+1-й Италия открыла счёт в результат вследствие крутой комбинации на левом фланге с участием Спинаццолы, Жоржинью и Иммобиле. В её завершении Чиро с края штрафной подал на дальнюю штангу, а Кин, отвернув внимание защитников на себя, дал Барелле спокойно замкнуть головой – 0:1! Именно с этим счётом команды и ушли на перерыв.

На старте второго тайма Италия могла удвоить преимущество мощным ударом Инсинье из-за пределов штрафной в дальний угол, однако Силессен спас Нидерланды. После этого "оранье" перехватили инициативу, что едва не вылилось в гол уже на 55-й минуте – это ван де Беек принял прострел Вейналдума и метров с 15-ти пальнул над перекладиной. На 61-й над ней же с дистанции пробил Депай, после чего Италия вернула контроль над игрой. Так, на 66-й минуте Иммобиле стрелял с правого края штрафной слёту (мяч срезался с ноги), а на 68-й Кин откликнулся на передачу Чиро с левого фланга и пробил в касание метров с 19-ти – мяч прокатился рядом с правой штангой! На 74-й Мойзе повторил свою попытку, но удар накрыли.

После этого в игре произошел ощутимый спад в активности, который заставил тренеров прибегнуть к заменам. Роберто Манчини бросил в бой Кристанте, а Дуайт Лодевегес к Бергвейну (сменил ван де Беека на 57-й минуте) добавил Думфриса и де Йонга. Последний мог сравнять счёт на 84-й минуте, замкнув подачу со стандарта ударом головой – Доннарумма поймал мяч. Вообще, на последних минутах Нидерланды давили и заработали несколько стандартов, но обострить игру не удавалось. Уже в компенсированное время "оранье" могли и второй гол пропустить, однако Кин после выхода один на один с Силессеном и обыгрыша Яспера пробил над воротами. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу сборной Италии.

Таким образом, Италия набрала четыре очка и возглавила группу А1. Нидерланды и Польша имеют по три, а замыкают квартет с одним зачётным баллом боснийцы.

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