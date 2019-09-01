toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Попов травмировался на тренировке – стали известны сроки реабилитации динамовца

12:53 160 Читати українською
Попов травмировался на тренировке – стали известны сроки реабилитации динамовца
Денис Попов / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Денис Попов пропустит ближайший месяц из-за повреждения.

Денис Попов травмировался на одной из тренировок и будет готов сыграть в конце сентября, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Попов получил травму и тренируется по индивидуальной программе

Отмечается, что 20-летний защитник "бело-синих" получил мышечную травму, повредив переднюю поверхность бедра. Сейчас Попов проходит курс реабилитации и не тренируется.

Согласно текущим прогнозам врачей, тренировки в общей группе Попов восстановит не раньше октября, а при благоприятном ходе реабилитации – в конце сентября.

"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи

blog_ava
Заря – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
541
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Денис Попов Денис Попов Украина U-20 Украина U-20
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
21
мин
Заря
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук