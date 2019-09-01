Попов травмировался на тренировке – стали известны сроки реабилитации динамовца

Защитник Динамо Денис Попов пропустит ближайший месяц из-за повреждения.

Денис Попов травмировался на одной из тренировок и будет готов сыграть в конце сентября, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Попов получил травму и тренируется по индивидуальной программе

Отмечается, что 20-летний защитник "бело-синих" получил мышечную травму, повредив переднюю поверхность бедра. Сейчас Попов проходит курс реабилитации и не тренируется.

Согласно текущим прогнозам врачей, тренировки в общей группе Попов восстановит не раньше октября, а при благоприятном ходе реабилитации – в конце сентября.

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