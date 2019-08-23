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Попов получил травму и тренируется по индивидуальной программе

15:34 84 Читати українською
Попов получил травму и тренируется по индивидуальной программе
Денис Попов / Динамо

Защитник Динамо Денис Попов, вероятно, не сможет принять участие в матче 5 тура УПЛ против Олимпика.

 

Защитник Динамо Денис Попов получил травму в поединке молодежного чемпионата Украины против Шахтера, который состоялся 9 августа.

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Защитник накануне поединка против Олимпика занимается по индивидуальной программе, а его выход на поле маловероятен, сообщает Dynamomania.com.

К слову, поединок 5 тура УПЛ между Динамо и Олимпиком состоится завтра, 24 августа. Начало игры запланировано на 19:30. Заметим, что в текущем сезоне Попов еще не выходил на поле за основную команду киевлян.

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Динамо Киев Динамо Киев Денис Попов Денис Попов Динамо Киев - Олимпик
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