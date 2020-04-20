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"Что еще нужно выиграть молодому игроку, чтобы ему дали шанс?": Попов – о самом тяжелом моменте в карьере

19:44 68 Читати українською
"Что еще нужно выиграть молодому игроку, чтобы ему дали шанс?": Попов – о самом тяжелом моменте в карьере
Денис Попов / Фото из открытых источников

Защитник киевского Динамо Денис Попов рассказал о сложных психологических моментах футбольной жизни.

"Какой самый тяжелый момент был в моей карьере? Много таких моментов и мыслей было. Из последнего – после чемпионата мира U-20. Мне казалось, что будет больше внимания, будут давать шанс и возможность сыграть.

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А оно как-то не давалось вообще... И ты думаешь: зачем вообще все это делаешь, для чего играешь, какой в ​​этом смысл, если нет возврата никакого? Мы с Цитаишвили вдвоем сидели и думали, как это оно так все. Было непонятно, ужасный период. Еще смена тренера произошла. Все по-новому было. Гио говорит: "Что еще нужно выиграть молодому игроку, чтобы ему дали шанс?" – сказал Попов в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Попов – воспитанник киевского клуба. За Динамо в официальном матче дебютировал год назад – 13 апреля 2019 г. в поединке против Мариуполя. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. В 2019 году под руководством Александра Петракова триумфировал на молодежном чемпионате мира.

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Динамо Киев Динамо Киев Денис Попов Денис Попов Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Чемпионат мира U-20
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