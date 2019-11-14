Попов и Конопля могут пропустить матч Украины U-21 против датчан

Попов и Конопля (4-й и 17-й номера) / фото из соцсетей

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань может столкнуться с серьезными кадровыми потерями перед ключевым поединком отбора к Евро U-21.

"В расположение сборной из-за травмы спины не приехал Владислав Вакула, приболел Ефим Конопля, есть небольшие проблемы у Дениса Попова. Поэтому со стартовым составом мы определимся завтра, ближе к обеду после консультаций с медицинским персоналом", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

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Турнирное положение отборочной группы 8 делает поединок против датчан ключевым для "сине-желтых". В случае поражения они фактически попрощаются с надеждами на выход на чемпионат Европы.

Напомним, что матч Украина U-21 – Дания U-21 состоится в пятницу на Арене Львов. Начало поединка в 18:30.

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