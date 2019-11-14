Попов і Конопля можуть пропустити матч України U-21 проти данців

Попов і Конопля (4-й і 17-й номери) / фото із соцмереж

Керманич молодіжної збірної України Руслан Ротань може зіткнутися із серйозними кадровими втратами перед ключовим поєдинком відбору до Євро U-21.

"До розташування збірної через травму спини не приїхав Владислав Вакула, прихворів Юхим Конопля, є невеликі проблеми в Дениса Попова. Тому зі стартовим складом ми визначимося завтра, ближче до обіду після консультацій із медичним персоналом", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

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Турнірне становище відбіркової групи 8 робить поєдинок проти данців ключовим для "синьо-жовтих". У разі поразки вони фактично попрощаються із надіями на вихід на чемпіонат Європи.

Нагадаємо, що матч Україна U-21 – Данія U-21 відбудеться у п'ятницю на Арені Львів. Початок поєдинку о 18:30.

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