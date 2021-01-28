"Руслан Ротань попросил меня посмотреть матч Руха, потому что здесь есть много кандидатов в молодежную сборную. Называть фамилии я не буду, это некорректно. Предоставлю эту информацию Ротаню и он решит, кто достоин вызова в сборную.

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Моя задача – помогать тренерам молодежки, юношеских и других сборных. Сейчас я больше общаюсь с Ротанем. Главная цель сейчас – постараться найти единую философию игры для всех сборных", – отметил Ночентини в комментарии Футбол News.

Напомним, итальянский специалист работает тренером-аналитиком по молодежным командам. Его главной задачей будет координация между молодежными сборными и национальной командой.

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