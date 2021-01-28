Помощник Шевченко посетил контрольный матч Руха
Луиджи Ночентини, помощник Андрея Шевченко, пересмотрел один из контрольных матчей львовского клуба.
"Руслан Ротань попросил меня посмотреть матч Руха, потому что здесь есть много кандидатов в молодежную сборную. Называть фамилии я не буду, это некорректно. Предоставлю эту информацию Ротаню и он решит, кто достоин вызова в сборную.
Украина официально договорилась о еще одном спарринге в 2021 году
Моя задача – помогать тренерам молодежки, юношеских и других сборных. Сейчас я больше общаюсь с Ротанем. Главная цель сейчас – постараться найти единую философию игры для всех сборных", – отметил Ночентини в комментарии Футбол News.
Напомним, итальянский специалист работает тренером-аналитиком по молодежным командам. Его главной задачей будет координация между молодежными сборными и национальной командой.
"Победы над Испанией и Швейцарией не были случайными": Шевченко – о ЧМ-2022, Лиге наций и уникальности Марадоны