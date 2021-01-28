"Руслан Ротань попросив мене подивитися матч Руху, тому що тут є багато кандидатів у молодіжну збірну. Називати прізвища я не буду, це некоректно. Надам цю інформацію Ротаню і він вирішить, хто гідний виклику в збірну.

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Моє завдання – допомагати тренерам молодіжки, юнацьких та інших збірних. Зараз я більше спілкуюся з Ротанем. Головна мета зараз – постаратися знайти єдину філософію гри для всіх збірних", – зазначив Ночентіні у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, італійський фахівець працює тренером-аналітиком по молодіжних командах. Його головним завданням буде координація між молодіжними збірними і національною командою.

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