Помощник Шевченко поблагодарил Украину за поддержку Италии, которая больше всего страдает от коронавируса

Итальянец Андреа Малдера, который работает в тренерском штабе сборной Украины, благодарен за поддержку своей родины в непростые времена.

Ассистент Шевченко верит, что единство всех стран поможет одолеть пандемию, шокировавшую весь мир.

Шевченко показал, как Украина выражает поддержку Италии, страдающей от коронавируса

«Спасибо Киеву и всей Украине за поддержку, мы выиграем этот матч вместе", – написал Малдера в своем Instagram. В тренерском штабе Андрея Шевченко есть три итальянца – кроме Малдеры, это Мауро Тасотти и Андреа Адзалин.

Напомним, Италия больше всех в Европе страдает от коронавируса. По состоянию на 22 марта в стране инфицировано 53,5 тысячи человек, умерло уже 4825 человек.

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