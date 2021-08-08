"Нам дали то, что прописано у всех команд. Мы общались с Андреем Павелко, есть определенный критерий у сборной. Он ничем не отличается от Италии или других команд. Могу сказать, что, несмотря на результат, которого мы достигли, это не такие большие деньги. Нет, это, конечно, большие деньги, но был период, когда мы могли получить и получали больше.

Пятов: От Евро-2020 у меня двоякие впечатления

Получили ли мы за выход на Евро-2020 больше, чем на самом турнире? Можно сказать, да. Все зависит от ситуации в стране и спонсоров. Сейчас никто не хочет с деньгами расставаться. Да, мы заработали, но скажу, что раньше это было бы намного больше. Но мы не можем жаловаться, учитывая ситуацию в стране. Кроме того, многие ребята собрались отдавать деньги на благотворительность", – резюмировал Пятов в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

Напомним, сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 уступила Англии (0:4) и прекратила выступления на турнире. Андрей Пятов же не провел ни одной минуты на поле за весь чемпионат Европы.

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