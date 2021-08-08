"Нам дали те, що прописано у всіх команд. Ми спілкувалися з Андрієм Павелком, є певний критерій у збірній. Він нічим не відрізняється від Італії або інших команд. Можу сказати, що, зважаючи на результат, якого ми досягли, це не такі великі гроші. Ні, це, звичайно, великі гроші, але був період, коли ми могли отримати й отримували більше.

Пятов: Від Євро-2020 у мене двоякі враження

Чи отримали ми за вихід на Євро-2020 більше, ніж на самому турнірі? Можна сказати, так. Все залежить від ситуації в країні й спонсорів. Зараз ніхто не хоче з грошима розлучатися. Так, ми заробили, але скажу, що раніше це було б набагато більше. Але ми не можемо скаржитися, з огляду на ситуацію в країні. Крім того, багато хлопців зібралися віддавати гроші на благодійність", – резюмував Пятов в інтерв'ю Youtube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, збірна України в чвертьфіналі Євро-2020 поступилась Англії (0:4) та припинила виступи на турнірі. Андрій Пятов же не провів жодної хвилини на полі за весь чемпіонат Європи.

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