Полтава у наступному році може прийняти матч збірної України

Збірна України у наступному році може зіграти у Полтаві. Про це розповів президент ФФУ Андрій Павелко.

"Полтава в наступному році може прийняти матч збірної України", – цитує президента федерації футболу України Андрія Павелка FootBoom.

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На стадіоні Ворскли у Полтаві пройшла реконструкція, аби клуб міг грати матчі Ліги Європи на стадіоні імені Бутовського. Таким чином збірна України також може проводити свої матчі у Полтаві, адже стадіон відповідає нормам УЄФА.

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Зауважимо, що збірна України проведе товариський матч проти Туреччини 20 листопада у Дніпрі. Ця гра стане першою для національної команди у цьому місті за останні 9 років.