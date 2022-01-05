Керівництво збірної Польщі не налаштоване робити жодних заяв до оголошення ім'я нового наставника збірної.

Паулу Соуза несподівано покинув "Кадру" заради роботи у бразильському Фламенго. Тепер Польща перебуває у пошуках нового головного тренера.

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Напередодні тамтешні ЗМІ повідомили, що Польський футбольний союз (PZPN) розглядає кандидатуру Андрія Шевченка. Російський портал ТАСС звернувся у прес-службу організації з проханням прокоментувати ці чутки.

"Звертаємо вашу увагу, що PZPN не робитиме жодних заяв щодо чуток у ЗМІ про нового головного тренера збірної Польщі. Це внутрішнє рішення організації. Коментарів не буде доти, доки ім'я тренера не буде офіційно оголошено", – наводить ТАСС відповідь прес-служби PZPN.

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