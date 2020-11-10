Польша и Украина проведут товарищеский матч 11 ноября 2020. Игра пройдет при пустых трибунах на стадионе Шленски в Хожуве. Какой прогноз букмекеров на матч, подскажет "Футбол 24".

Встреча №8 в истории противостояния этих национальных команд. Матч, как и онлайн-трансляция Польша – Украина на "Футбол 24", стартует в 21:45. "Бело-красные" выигрывали только первые 2 и последний поединки против "сине-желтых". Интересно, что большинство наших дуэлей завершались с малым количеством голов (5, где забивали меньше 2,5 за игру). Сборные 4 раза встречались в рамках квалификации Чемпионата мира. Во время отбора ЧМ-2002 сильнее оказались поляки. Команда Фоменко взяла реванш в 2013 году, дважды одолев соперника.

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Польша – Украина: прогноз букмекеров на матч 11 ноября

В целом сборные выиграли по 3 матча, обменявшись победами и в спаррингах. Специалисты Bwin считают фаворитом встречи хозяев. На победу Польши коэффициент 2,2. Триумф Украины умножит каждую поставленную гривню на 3. В ничью верят меньше всего (3,5). Букмекеры этой конторы также не верят, что команды покажут результативный футбол – максимум 1-2 забитых мяча считают наиболее вероятными по итогам 90 минут.

Marathonbet предлагает существенно более высокие коэффициенты на победу сборной Украины (3,24). На Польшу можно поставить с 2,25. Ничья оценена в 3,38. Что касается точного счета, по прогнозам, ничья 1:1 является наиболее вероятным результатом (5,9). Далее следуют победа Польши с минимальными 1:0 (6,8) и аналогичная победа команды Андрея Шевченко (8,6), который, к слову, забивал полякам трижды в 1998-2001 годах. Из нынешних игроков сборной расписывался в воротах "бело-красных" Андрей Ярмоленко (2 гола плюс ассист).