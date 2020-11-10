Польща та Україна проведуть товариський матч 11 листопада 2020 року. Гра пройде за порожніх трибун на стадіоні Шльонський у Хожуві. Який прогноз букмекерів на матч, підкаже "Футбол 24".

Зустріч №9 в історії протистояння цих національних команд. Матч, як і онлайн-трансляція Польща – Україна на "Футбол 24", стартує о 21:45. "Біло-червоні" вигравали лише перші 2 та останній поєдинки проти "синьо-жовтих". Цікаво, що більшість наших дуелей завершувалися з малою кількістю голів (5, де забивали менше 2,5 за гру). Збірні 4 рази зустрічалися в рамках кваліфікації Чемпіонату світу. Під час відбору ЧС-2002 сильнішими виявилися поляки. Команда Фоменка взяла реванш у 2013 році, двічі здолавши суперника.

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Польща – Україна: прогноз букмекерів на матч 11 листопада

Загалом збірні виграли по 3 матчі, обмінявшись перемогами і у спарингах. Фахівці Bwin вважають фаворитом зустрічі господарів. На перемогу Польщі коефіцієнт 2,2. Тріумф України помножить кожну поставлену гривню на 3. У нічию вірять найменше (3,5). Букмекери цієї контори також не вірять, що команди покажуть результативний футбол – максимум 1-2 забиті м'ячі вважають найбільш імовірними за підсумками 90 хвилин.

Marathonbet пропонує суттєво вищі коефіцієнти на перемогу збірної України (3,24). На Польщу можна поставити з 2,25. Нічия оцінена у 3,38. Що ж до точного рахунку, за прогнозами, нічия 1:1 є найбільш імовірним результатом (5,9). Далі йдуть перемога Польщі з мінімальними 1:0 (6,8) та аналогічна звитяга команди Андрія Шевченка (8,6), який, до слова, забивав полякам тричі у 1998-2001 роках. З нинішніх гравців збірної розписувався у воротах "біло-червоних" Андрій Ярмоленко (2 голи плюс асист).