Сборная Польши за несколько дней до старта чемпионата Европы получила значительные кадровые потери.

Форвард Наполи, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал за Марсель, Аркадиуш Милик из-за травмы не сыграет на Евро-2020, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

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Отмечается, что 27-летний игрок прибыл в расположение национальной команды с небольшим повреждением. По итогам первых тренировок Милик почувствовал дискомфорт, после чего тренерский штаб совместно с игроком решили отзаявить форварда. Вызвать другого футболиста не будут.

Добавим, что это вторая большая потеря сборной Польши на позиции центрфорварда. Ранее Кшиштоф Пйонтек был прооперирован из-за травмы голеностопа. Таким образом Роберт Левандовски остался сразу без двух главных партнеров по атаке.

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