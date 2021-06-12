Сборная Польши решила не проводить предматчевую тренировку на Газпром-Арене в Санкт-Петербурге, где состоится их стартовый матч группового этапа Евро-2020 против Словакии.

Последняя тренировка поляков перед поединком со Словакией состоится в Гданьске, хотя сам матч будет проведен в Санкт-Петербурге, сообщает sport.pl.

Нидерланды – Украина: Де Лигт окончательно не сыграет в первом матче на Евро

УЕФА решил перенести традиционную предматчевую тренировку сборной Польши с Газпром-Арены, поскольку переживает за состояние газона. После этого польская делегация решила отказаться от предматчевого занятия в России и провести его в месте постоянной дислокации, ведь не видит смысла тренироваться на стадионе, который не примет поединок.

Поединки группы E должны были состояться в Дублине, но были перенесены в Санкт-Петербург, который также принимает матчи группы B. К слову, в группе E, кроме Польши и Словакии, также выступают Швеция и Испания. Матч между поляками и словаками запланирован на 14 июня, начало встречи в 19:00.

Герой дня: Чіро Іммобіле переписує історію і надихається словами легендарного учня Лобановського