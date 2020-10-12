В матче 3-го тура Лиги наций Польша на своем поле сумела отстоять ничью против Италии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Италия сразу захватила инициативу и создала несколько острых моментов, однако Кьеза с близкого расстояния не смог замкнуть прострел, а Пеллегрини просто слабо пробил по воротам.

Италия на выезде не смогла одолеть Польшу, но сохранила первое место в группе А1

Во второй половине доминирование "Скудара адзурры" продолжилось, хотя поляки держали удар и неплохо огрызались, однако поединок так и завершился нулевой ничьей. Отметим, что динамовец Томаш Кендзера провел полный матч и получил желтую карточку на 55 минуте.

Ничья оставила Италию на вершине турнирной таблицы группы А1 с пятью пунктами. Польша, набрав четыре очка, сравнялась с Нидерландами и занимает третье место.