У матчі 3-го туру Ліги націй Польща на власному полі зуміла відстояти нічию проти Італії. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Італія одразу захопила ініціативу та створила кілька гострих нагод, проте К'єза з близької відстані не зміг замкнути простріл, а Пеллегріні просто слабко пробив по воротах.

Італія на виїзді не змогла здолати Польщу, але зберегла першу сходинку у групі А1

У другій половині домінування "Скудари адзурри" продовжилось, хоча поляки тримали удар і непогано огризались, проте поєдинок так і завершився нульовою нічиєю. Зазначимо, що динамівець Томаш Кендзьора провів повний матч та отримав жовту картку на 55 хвилині.

Нічия залишила Італію на вершині турнірної таблиці групи А1 з п'ятьма пунктами. Польща, набравши чотири очки, зрівнялась з Нідерландами і посідає третю сходинку.