"Полная трибуна сволочей без традиций": фаны Штутгарта холодно встретили гостей из Лейпцига на матче Бундеслиги
17:18 - Читати українською
Штутгарт отобрал очки у РБ Лейпциг, а торсида "швабов" выругалась на вражеских болельщиков.
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Фанаты РБ Лейпциг пережили точно не лучший выезд в жизни. Их команда не сумела победить Штутгарт (1:1), а тамошние болельщики не были радушны.
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На Мерседес-Бенц Арене над гостевой трибуной вывесили оскорбительный баннер. "Полная трибуна сволочей без традиций" и указатели вниз.
Болельщики Штутгарта подчеркнули, что не рады в Бундеслиге такому сопернику. Лейпциг не является традиционным клубом и финансируется крупной корпорацией Ред Булл, за что регулярно получает хейт по всей Германии.
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