Штутгарт отобрал очки у РБ Лейпциг, а торсида "швабов" выругалась на вражеских болельщиков.

Фанаты РБ Лейпциг пережили точно не лучший выезд в жизни. Их команда не сумела победить Штутгарт (1:1), а тамошние болельщики не были радушны.

Зберегти традиції та не дозволити заткнути фанів – чому власника Хоффенхайма масово ображають на стадіонах Бундесліги

На Мерседес-Бенц Арене над гостевой трибуной вывесили оскорбительный баннер. "Полная трибуна сволочей без традиций" и указатели вниз.

Болельщики Штутгарта подчеркнули, что не рады в Бундеслиге такому сопернику. Лейпциг не является традиционным клубом и финансируется крупной корпорацией Ред Булл, за что регулярно получает хейт по всей Германии.