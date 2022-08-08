"Повна трибуна сволоти без традицій": фани Штутгарта холодно зустріли гостей з Лейпцига на матчі Бундесліги
8 серпня 17:18 - Читать на русском
Штутгарт відібрав очки у РБ Лейпциг, а торсида "швабів" вилаялась на ворожих вболівальників.
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Фанати РБ Лейпциг пережили точно не найкращий виїзд у житті. Їхня команда не зуміла перемогти Штутгарт (1:1), а тамтешні вболівальники не були гостинними.
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На Мерседес-Бенц Арені над гостьовою трибуною вивісили образливий банер. "Повна трибуна сволоти без традицій" і вказівники вниз.
Вболівальники Штутгарта підкреслили, що не раді в Бундеслізі такому супернику. Лейпциг не є традиційним клубом і фінансується великою корпорацією Ред Булл, за що регулярно отримує хейт по всій Німеччині.
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