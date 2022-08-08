Штутгарт відібрав очки у РБ Лейпциг, а торсида "швабів" вилаялась на ворожих вболівальників.

Фанати РБ Лейпциг пережили точно не найкращий виїзд у житті. Їхня команда не зуміла перемогти Штутгарт (1:1), а тамтешні вболівальники не були гостинними.

Зберегти традиції та не дозволити заткнути фанів – чому власника Хоффенхайма масово ображають на стадіонах Бундесліги

На Мерседес-Бенц Арені над гостьовою трибуною вивісили образливий банер. "Повна трибуна сволоти без традицій" і вказівники вниз.

Вболівальники Штутгарта підкреслили, що не раді в Бундеслізі такому супернику. Лейпциг не є традиційним клубом і фінансується великою корпорацією Ред Булл, за що регулярно отримує хейт по всій Німеччині.