Полузащитник Артем Полярус решил не задерживаться в чемпионате страны-оккупанта.

Ахмат на своем официальном сайте объявил о досрочном разрыве контракта с 29-летним украинцем. Причина – уже классические "семейные обстоятельства".

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Полярус выступал в России с 2019 года. Сначала были Химки, а в октябре 2020-го он подписал контракт с Ахматом, которым опекается глава Чечни Рамзан Кадыров. В составе грозненцев полузащитник провел 26 матчей, оформив 3 гола и 3 ассиста.

Напомним, с 24 февраля Россия вероломно ведет войну и обстреливает города на территории Украины. Некоторые футбольные "кормильцы" таки прозрели, разрывая контракты с клубами страны-оккупанта.

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