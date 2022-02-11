Следствие пытается найти дополнительные материалы по делу о смертельном ДТП с участием автомобиля из кортежа Александра Ярославского.

"Следователи полиции Харьковщины открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

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В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания лица, обратившегося в полицию с информацией о причастности к указанному ДТП. Целью обыска является изъятие информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля "Мерседес" и причастности других лиц к совершению ДТП", – говорится в публикации на сайте полиции Харьковской области.

Напомним, автомобиль из кортежа Александра Ярославского сбил насмерть человека в ночь с 9 на 10 февраля. Президент Металлиста заявил, что в это время спал и не знал, где был автомобиль. Вчера 62-летний бизнесмен вылетел в Лондон чартерным рейсом.

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