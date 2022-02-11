"К ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем! Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского.

Ярославский был в нетрезвом состоянии за несколько часов до ДТП, – журналист

Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на лицо, пришедшее утром и заявившее, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП. Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте.

Из-за попыток скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования. Продолжение следует!" – написал Монастырский в Facebook.

Напомним, автомобиль из кортежа Александра Ярославского сбил насмерть человека в ночь с 9 на 10 февраля. Президент Металлиста заявил, что в это время спал и не знал, где был автомобиль. Вчера 62-летний бизнесмен вылетел в Лондон чартерным рейсом.

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