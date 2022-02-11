Слідство намагається знайти додактові матеріали у справі про смертельну ДТП за участю автомобіля з кортежу Олександра Ярославського.

"Слідчі поліції Харківщини відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

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Упродовж досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки у готелі та в помешканні харківського бізнесмена, а також за адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП. Метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля "Мерседес" та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди", – йдеться у публікації на сайті поліції Харківської області.

Нагадаємо, автомобіль з кортежу Олександра Ярославського збив на смерть людину в ніч з 9 на 10 лютого. Президент Металіста заявив, що в цей час спав і не знав, де була автівка. Вчора 62-річний бізнесмен вилетів до Лондона чартерним рейсом.

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