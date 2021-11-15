Воспитанник ПСВ и бывший игрок молодежной сборной Нидерландов сейчас выступает за Хераклес.

Бывший футболист Бешикташа и Фенербахче устроил стрельбу – один человек погиб и еще четыре ранены

В ночь с 13 на 14 ноября Рай Влут стал участником ДТП. Автомобиль игрока столкнулся с машиной, в которой ехала семья: мужчина, женщина и двое детей. В результате полученных повреждений скончался 4-летний мальчик, сообщает Telegraaf.

Нидерландская полиция задержала футболиста и еще одного мужчину, который вместе с Влутом находился в авто. Предполагается, что они могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Рембо живе у бойовику: кулемети, відрізані вуха, готував замах проти боса і відсидів у тюрязі – псих №1 серед ультрас