Вихованець ПСВ та колишній гравець молодіжної збірної Нідерландів зараз виступає за Хераклес.

Колишній футболіст Бешикташа і Фенербахче влаштував стрілянину – одна людина загинула і ще чотири поранені

У ніч із 13 на 14 листопада Рай Влут став учасником ДТП. Автомобіль гравця зіткнувся з машиною, в якій їхала сім'я: чоловік, жінка та двоє дітей. Внаслідок отриманих пошкоджень помер 4-річний хлопчик, повідомляє Telegraaf.

Зазначається, що нідерландська поліція затримала футболіста та ще одного чоловіка, який разом із Влутом перебував у авто. Передбачається, що вони могли бути у стані алкогольного сп'яніння.

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